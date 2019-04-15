Трамп порекомендовал Boeing переименовать модель 737 MAX

15 апреля 2019 15:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолета 737 MAX, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что я знаю о брендинге, может ничего (но я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных замечательных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?" - написал Трамп в Twitter.

В марте самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Ранее в ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской компании Lion Air. После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. На территории США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели самолета.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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