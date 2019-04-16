Греки нашли в Израиле новое газовое месторождение

Греческая энергетическая компания Energean обнаружила еще одно месторождение природного газа на территории лицензии «Кариш», купленной ею у израильской группы «Делек» в конце 2016 года. «Кариш» находится в 120 км от берегов северного Израиля, к северо-востоку от месторождения «Левиафан», недалеко от ливанских вод, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля israelinfo.co.il

Согласно сообщениям израильских экономических изданий, поисково-разведочное бурение в северной части «Кариш» показало, что там есть от 28 до 42 млрд кубометров газа. Вместе с открытыми прежними владельцами лицензии 67 млрд кубометров, месторождение представляет собой уже приличный резервуар природного газа — 95-107 млрд.

Это в три раза меньше, чем единственное дающее газ Израилю месторождение «Тамар» (281 млрд кубометров) и более чем в 6 раз меньше, чем «Левиафан», который начнут разрабатывать в будущем году.

Сообщают, что разведывательное бурение проводилось 15 марта и достигло глубины в 4,880 метров.

Израильская компания «Делек» была вынуждена продать месторождения «Кариш» и «Танин» в соответствии с регуляционным соглашением, утвержденным правительством Нетаниягу в 2016 году. Это должно было создать конкуренцию на слишком монополизированном энергетическом рынке Израиля. По соглашению, Energean обязалась продавать Израилю газ по 4 доллара за единицу тепла, что на 33% меньше того, что платит «Хеврат Хашмаль» владельцам «Тамар».

Компания Energean — единственная иностранная компания, вошедшая на газовый рынок Израиля после американской Noble Energy. В начале 2018 года она мобилизовала на Лондонской бирже 460 млн долларов на разработку «Кариш» и «Танин»

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