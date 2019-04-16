Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио

16 апреля 2019 14:09 (UTC+04:00)

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил полное расписание соревнований и мероприятий. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Программа Игр включает в себя 33 вида спорта. Впервые будут представлены бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Больше всего финальных этапов соревнований предстоит провести 1, 2 и 8 августа. В эти дни в Токио разыграют 21, 26 и 30 комплектов медалей соответственно. В частности, в эти дни станут известны победители в большинстве видов легкой атлетики, включая спринтерские забеги. Финал мужского марафона назначен на 6 утра (00:00 мск) 9 августа, в этот же день состоится церемония закрытия Игр.

Из-за предстоящей жаркой погоды большинство соревнований назначены на раннее утро, чтобы минимизировать риски для спортсменов и болельщиков. В начале июля в Токио был утвержден маршрут эстафеты олимпийского огня. Она стартует 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима и продлится 121 день.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

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