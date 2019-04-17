Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму

17 апреля 2019 14:01 (UTC+04:00)

Отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир переведен из-под домашнего ареста в хартумскую тюрьму, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным СМИ, во вторник вечером сотрудники спецслужб перевезли бывшего президента из гостевого дома, в котором он находился после переворота, в тюрьму Кобер, расположенную в Хартуме.

Издание сообщает, что ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. На следующий день переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения.

Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству. Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.

В 2009 году суданский президент Омар аль-Башир стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Ранее пришедшие к власти в Судане в результате переворота военные заявляли, что экс-президента будут судить на родине.

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