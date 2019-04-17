Число погибших во время боев в Ливии возросло до 189

Число погибших за время боев в районе Триполи в Ливии возросло до 189 человек, еще 816 получили ранения, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил о 174 погибших и 756 раненых, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Конфликт в Триполи в Ливии: 189 человек погибли, ранены 816. Более 18 тысяч человек были перемещены", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации. "ВОЗ и партнеры в сфере здравоохранения занимаются координацией мобильных медицинских бригад, которые направляются в центры перемещенных лиц и занимаются лечением больных", - также говорится в сообщении.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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