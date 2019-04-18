В Ливии число погибших в ходе боев превысило 200 человек

18 апреля 2019 10:25 (UTC+04:00)

Число погибших за время боев в районе ливийского Триполи возросло до 205 человек, 913 получили ранения, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что жертвами конфликта стали 189 человек, 816 получили ранения.

"Число погибших в результате вооруженного конфликта в Триполи составляет 205 человек, 913 ранены. Медики, которых отделение ВОЗ в Ливии направило на поддержку больниц на передовой, помогают проводить десятки операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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