Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре

18 апреля 2019 13:00 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, где погибли 29 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид.

"С грустью и тревогой я думаю о наших соотечественниках и других людях, пострадавших в ужасной аварии с автобусом на Мадейре. Мои искренние соболезнования, прежде всего, семьям, которые потеряли своих близких в этой аварии", - заявила Меркель.

Канцлер также выразила надежду, что пострадавшие в ДТП и их близкие смогут преодолеть физические и моральные последствия аварии.

"Министерство иностранных дел и его сотрудники в Португалии в сотрудничестве с местными властями стараются оказать максимальную помощь родственникам в эти болезненные часы и дни", - добавила Меркель. Кроме того, она поблагодарила спасателей, медработников и врачей, которые "работали в трудных обстоятельствах на месте аварии".

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