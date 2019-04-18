В Париже дали старт "стройке Франции" для реконструкции Нотр-Дама

18 апреля 2019 14:18 (UTC+04:00)

Глава Минтруда Франции Мюриэль Пенико в четверг заявила о запуске проекта под названием "стройка Франции" для привлечения молодых специалистов к реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня мы вместе с министром культуры Франком Риестером и министром образования Жаном-Мишелем Бланкером запускаем "стройку Франции", - сказала министр труда журналистам перед встречей со специалистами в области строительства.

Она отметила, что решение о запуске "стройки Франции" было принято после драмы, которая потрясла всю страну, - пожара в Нотр-Даме.

Пенико пояснила, что цель проекта в том, чтобы увеличить количество предложений по обучению по тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора, а также для восстановления наследия по всей стране.

"Это называется "стройкой Франции" и опирается в первую очередь на реконструкцию собора, но это понятие более широкое. И это даст возможность привлечь тысячи молодых людей по всей Франции", - отметила она.

По её словам, речь идёт о кровельщиках, плотниках, резчиках по камню, витражистах, декораторах.
Пенико сообщила, что профессионалы в этой области поддержали такую идею. "И мы вместе организуем эту работу, чтобы дать шанс молодым людям внести вклад в реставрацию Нотр-Дама и более широко - в наследие", - добавила министр.

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