Греция может конфисковать активы ФРГ из-за невыплаты репараций

Представители правительства и парламента Греции уже некоторое время рассматривают возможность конфискации имущества Германии, если немецкие власти откажутся от выплаты военных репараций, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Парламент Греции в среду принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, требования компенсации за гибель и увечья людей составляют более 107,2 миллиарда евро. В соответствии с резолюцией, правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

По данным издания, если Германия продолжит отказывать Греции в данных требованиях, Афины сначала хотят прибегнуть к различным юридическим методам: подать жалобу в Международный суд в Гааге и обратиться в международный арбитраж в Лондоне.

Другая возможность заключается в том, чтобы оказать давление на Германию через конфискацию немецкого имущества в Греции. Издание отмечает, что до сих пор ни одно греческое правительство не отважилось на этот шаг из-за страха испортить отношения с Германией как с кредитором и торговым партнером, а также отпугнуть немецких туристов.

Подобный жесткий шаг бесспорно серьезно отяготит отношения Берлина и Афин, поэтому это крайняя мера на случай, если все дипломатические и юридические пути потерпят неудачу, пишет Spiegel.

Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

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