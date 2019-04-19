Греция может конфисковать активы ФРГ из-за невыплаты репараций

19 апреля 2019 16:35 (UTC+04:00)

Представители правительства и парламента Греции уже некоторое время рассматривают возможность конфискации имущества Германии, если немецкие власти откажутся от выплаты военных репараций, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Парламент Греции в среду принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, требования компенсации за гибель и увечья людей составляют более 107,2 миллиарда евро. В соответствии с резолюцией, правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

По данным издания, если Германия продолжит отказывать Греции в данных требованиях, Афины сначала хотят прибегнуть к различным юридическим методам: подать жалобу в Международный суд в Гааге и обратиться в международный арбитраж в Лондоне.

Другая возможность заключается в том, чтобы оказать давление на Германию через конфискацию немецкого имущества в Греции. Издание отмечает, что до сих пор ни одно греческое правительство не отважилось на этот шаг из-за страха испортить отношения с Германией как с кредитором и торговым партнером, а также отпугнуть немецких туристов.

Подобный жесткий шаг бесспорно серьезно отяготит отношения Берлина и Афин, поэтому это крайняя мера на случай, если все дипломатические и юридические пути потерпят неудачу, пишет Spiegel.
Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
В мире 11:50
Министр: TAP и IGB превратят Грецию в энергетический хаб
Энергетика 11:11
Казахстан увеличивает запасы золота для снижения зависимости от доллара США
Финансы 18 апреля 19:48
В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
В мире 18 апреля 15:41
Греческая компания стала единственным кандидатом на прокладку труб для IGB
Энергетика 18 апреля 15:35
В Германии не имеют точных данных о числе погибших немцев в ДТП на Мадейре
В мире 18 апреля 14:43
Лента новостей
Азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат на AGF Junior Trophy - тренер юниорской сборной Жаля Гаратова
Общество 17:23
Макрон: Между Францией и Израилем – крепкая дружба
В мире 17:21
Статистику сельхоза Таджикистана теперь можно получить в печатном виде
Центральная Азия 17:16
Винодельческое предприятие Азербайджана планирует увеличить экспорт продукции в Европу
Бизнес 17:14
Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Центральная Азия 17:14
Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать – израильская гимнастка
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников турнира AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17:11
Почему Азербайджан увеличил импорт мяса?
Бизнес 17:05