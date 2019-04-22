Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В конгрессе заявили о беспокойстве тем, что повешенная и сожженная кукла "была изготовлена таким образом, чтобы выглядеть как стереотипное представление еврея".

Исполнительный директор и один из вице-президентов конгресса Роберт Сингер выразил "отвращение и негодование" в отношении этой "явно антисемитской манифестации".

"Евреи глубоко обеспокоены призраком возрождения средневекового антисемитизма, который приводил к невообразимой жестокости и страданиям", - сказал он.

"Мы можем только надеяться, что церковь и другие институты сделают все, что в их силах, чтобы победить эти страшные предрассудки, которые являются пятном на добром имени Польши", - говорится в сообщении.

Традиция "суд над Иудой" существовала в Польше с XVIII века, но в последние годы была забыта. В 2019 году ее возобновили.

В минувшую пятницу в Прухнике куклу Иуды 30 раз ударили палками, что соответствовало количеству сребреников, которые Иуда получил за предательство Иисуса Христа. Куклу пронесли по улицам города, а затем сожгли.

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