Ученые заявили, что диеты уносят жизни американцев наравне с неизлечимыми заболеваниями

Некоторые диеты не только неэффективны, но и могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу. К такому выводу пришли ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона на основании многолетнего исследования состояния здоровья людей, соблюдающих различного вида диеты, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Так, например, американские диетологи выяснили, что люди, придерживающиеся так называемой натриевой диеты, в основе которой лежит красное мясо, подвержены риску преждевременной смерти. По данным, полученным учеными, с 1990 года отмечен высокий уровень смертности от данной диеты - 33 летальных исхода на 100 тыс. жителей США.

Несмотря на общую положительную динамику оздоровления населения США, по количеству смертей от соблюдения неэффективных и заведомо научно необоснованных диет за период с 1990 года страна поднялась с 43 места в мире всего на шесть пунктов при 170 летальных исходах на 100 тыс. пациентов.

Между тем, позитивным фактором эксперты называют успехи американских диетологов в сокращении потребления недоокисленных жирных кислот в продуктах питания. Благодаря их усилиям страна занимает по этому показателю устойчивое третье место на планете. Кроме этого, среди 195 стран США на 38 месте по количеству потребляемой пищи, содержащей цельные злаки, что также свидетельствует о стремлении специалистов гармонизировать качественный состав потребляемых продуктов.

Проблема несбалансированных, зачастую спекулятивных диет актуальна во всем мире

"Примечательно, что из 10 основных компонентов диет в мире, восемь состоят из заведомо нездоровой, а иногда и просто вредной пищи и иных химических ингредиентов", - утверждает ведущий автор исследования, профессор Университета Джорджа Вашингтона Ашкал Афсин. По его словам, "в последнее время все острее дебатируется роль таких продуктов, как мясо, сахар, соль". "Становится ясно, что диеты с высоким содержанием красного мяса неэффективны, а если говорить точнее, просто вредны и являются причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта", - считает американский диетолог.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.