В Коломбо обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции

Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщили местные правоохранительные органы, детонаторы были обнаружены на автобусной станции Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании.

Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами.



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