Юнкер заявил, что уже сейчас осуществляются попытки повлиять на выборы в Европарламент

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что уже сейчас осуществляются попытки повлиять на выборы в Европарламент, намеченные на конец мая. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я уже вижу попытку повлиять на голосование в Европарламент посредством манипуляций", - утверждал Юнкер. По его словам, это происходит с разных сторон, причем "не только за пределами ЕС". "Также и государства внутри ЕС пытаются, прибегая к ложным новостям, направить волю избирателей в определенное русло", - сказал он.

В качестве примера Юнкер привел Венгрию. "Венгерское правительство утверждает, что я виноват в расколе между востоком и западом Европы - при этом Еврокомиссия сделала все, чтобы преодолеть эту пропасть", - считает он.

Глава ЕК заверил, что лично предпримет все возможное для недопущения распространения ложной информации перед выборами в Европарламент. "Если правительства формируют утверждения о ЕС или Еврокомиссии, которые не соответствуют правде, то мы немедленно реагируем", - сказал он. "В ближайшие недели я буду сам все чаще это делать", - подчеркнул Юнкер.

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