Ученые назвали новый плюс средиземноморской диеты

Опыты на обезьянах показали, что переход с западной на средиземноморскую диету заметно уменьшает аппетиты приматов и лишает их желания переедать, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Западная пища была придумана компаниями, которые хотят, чтобы мы постоянно покупали их продукцию. Они сделали ее максимально съедобной и привлекательной, благодаря чему она заставляет нас переедать. Переход на средиземноморскую диету позволяет наслаждаться едой и при этом не злоупотреблять ей", — заявила Кэрол Шайвли (Carol Shively) из университета Уейк-Форест в Уинстон-Салеме (США).

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

К примеру, четыре года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин. Позже медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития импотенции, инфаркта и ожирения.

С другой стороны, недавний большой обзор всех исследований плюсов и минусов средиземноморской диеты, опубликованный коллаборацией Cochrane, не смог однозначно показать, что она полезна для сердца и сосудов или наоборот, вредна для здоровья человека. Подобные выводы заставляют ученых активнее изучать ее свойства и подключать большее число добровольцев к подобным опытам.

Шайвли и ее коллеги подошли к изучению свойств средиземноморской диеты с несколько другой стороны. Они не стали наблюдать за людьми или проводить среди них опросы, а избрали более предсказуемых и "исполнительных" испытуемых – макак-крабоедов (Macaca fascicularis). Эти обезьяны, как и человек, относятся к числу всеядных млекопитающих, способных поедать и переваривать практически любой тип животной или растительной пищи.

Купив три дюжины приматов, ученые разделили их на две группы и посадили их на диеты, напоминавшие по своим ключевым характеристикам типично западную и средиземноморскую пищу. Так животные питались на протяжении почти трех лет, что эквивалентно примерно 10-12 человеческим годам жизни.

Клетки этих приматов были устроены таким образом, что обезьяны получали доступ к пище на достаточно продолжительное, но все же ограниченное время, при этом не имея никаких ограничений по тому, как много калорий они могли употребить. Их количество ученые оценивали по тому, как много своеобразных "галет", изготовленных из компонентов типично западной и средиземноморской пищи, съедали макаки.

Изначально, как отмечают исследователи, количество съеденных хлебцев было примерно одинаковым, однако примерно через три месяца обезьяны, питавшиеся западной диетой, начали переедать и заметно поправились. Что интересно, они начали есть меньше в последние месяцы эксперимента, однако это не помогло им избавиться от лишнего веса.

"Мы показали, что обезьяны, сидевшие на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира, чем их сородичи из второй группы. При этом их индекс массы тела и вес не менялись на протяжении всего эксперимента, несмотря на растущие аппетиты", — продолжает Шайвли.

Вдобавок, переход на новый тип пищи защитил приматов от зарастания печени жиром, одного из главных последствий развития преддиабетического состояния, которое нередко переходит в полноценный цирроз. Как надеются ученые, это необычное положительное качество средиземноморской диеты поможет защитить человечество от появления целой "эпидемии" проблем с работой печени.

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