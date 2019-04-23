В Польше тысячи учителей вышли на протест

Несколько тысяч учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования Польши, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Польские учителя две недели назад объявили бессрочную забастовку. Основным их требованием является увеличение заработной платы на 1000 злотых (около 260 долларов). Ситуация осложняется тем, что с 10 апреля в Польше проходят школьные экзамены. При этом во многих школах, где проходят экзамены, продолжается забастовка учителей, а комиссии пришлось формировать из добровольцев, имеющих педагогическое образование.

Пока властям удалось провести "гимназиальные" экзамены и экзамены по окончанию восьмого класса. 6 мая должны начаться выпускные экзамены, обязательные для поступления в ВУЗ (так называемая матура). Эти экзамены вызывают особое беспокойство выпускников и их родителей, так как от результатов данного испытания зависит возможность продолжения образования. Проблема состоит в том, что если выпускники до пятницы не получат сертификатов об окончании школы, то они не смогут приступить к сдаче экзаменов в рамках "матуры".

Перед министерством национального образования на аллее Шуха организаторы поставили сцену, подвезли звукоусиливающее оборудование. Несколько тысяч человек съехались из различных регионов Польши, чтобы принять участие в протесте. Судя по плакатам, здесь есть представители Кракова, Забжа, Белостока, Гданьска.

"Это не политическая забастовка, а только профессиональная. В нашей школе большинство учителей беспартийные", - говорит учитель из Кракова Малгожата.

В ближайшее время профсоюзы должны решить, что дальше делать с забастовкой – продолжать протест или прекратить его. Глава Союза польских учителе Славомир Броняж признает, что учительская среда сильно разделены: во-первых, из-за невыплаты зарплат за дни забастовки, а во-вторых перед многими учителями стоит этическая дилемма, связанная с тем, что из-за срыва экзаменов могут пострадать дети.

"Мы добиваемся не только денег. Речь идет также о нормальном оборудовании и обеспечении школ, о составлении нормальных учебных программ, о том, чтобы систему образования наконец-то перестали перекраивать несведущие люди", - добавляет директор одной из варшавских школ Збигнев.

По данным Союза польских учителей, в забастовке принимают участие почти 75% школ. Как сообщало министерство национального образования Польши, к забастовке присоединились немногим менее 50% учреждений образования.

Польское правительство постоянно ведет переговоры с профсоюзами, стремясь не допустить срыва экзаменов. Руководить переговорщиками была назначена вице-премьер Беата Шидло. Сторона правительства предлагала различные варианты повышения денежного содержания учителей, в частности увеличение педагогической нагрузки, однако достичь взаимопонимания и подписать соответствующее соглашение удалось с частью профсоюзных организаций. Крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не согласились на условия правительства.

В связи со сложившейся ситуацией в Польше за несколько недель активно искали учителей, готовых поработать на экзаменах. Недавно министр национального образования Анна Залевская подписала распоряжение, согласно которому членом экзаменационной и наблюдательной комиссии на экзаменах может быть любой человек, имеющий педагогическую квалификацию.

Забастовка учителей вынудила некоторых работодателей разрешить работникам приходить на свои рабочие места с детьми. Так, в частности, поступил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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