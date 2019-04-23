Армия Хафтара заявила, что сбила самолет, пытавшийся атаковать авиабазу

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолет, принадлежащий террористическим вооруженным группировкам и пытавшийся атаковать военную авиабазу эль-Джуфра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что самолет был сбит силами ПВО эль-Джуфры.

"Наземные силы ПВО на базе эль-Джуфра смогли сбить военный самолет террористических вооруженных группировок, которые пытались атаковать военную базу сегодня утром. Этот самолет был в составе трех машин, две из которых скрылись. Идут поиски сбитой машины и пилота", - говорится в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

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