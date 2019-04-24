Ученые считают, что электронные сигареты содержат вызывающие астму токсины

24 апреля 2019 15:15 (UTC+04:00)

Электронные сигареты (вейпы) содержат следы бактериальных и грибковых токсинов, которые могут привести к развитию различных заболеваний органов дыхания, включая астму, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

Специалисты из Гарвардского университета внимательно изучили 75 картриджей и жидкостей для электронных сигарет. Результаты показали, что около 30% вейпов содержали следы эндотоксина, применяемого в сельскохозяйственных и промышленных условиях, а свыше 80% электронных сигарет - так называемые глюканы - биологически активные соединения, которые вырабатываются болезнетворными грибками. Кроме того, эксперты установили, что в образцах жидкостей для сигарет концентрация глюкана была в 3,2 раза выше, чем в картриджах. При этом бактериальные токсины чаще присутствовали в вейпах с фруктовым вкусом, а следы грибков - в наполнителях с ароматом табака и ментола.

По словам ученых, причина может заключаться в том, что данные опасные вещества содержались в сырье, служащем для изготовления ароматизаторов. В частности, для электронных сигарет с одноразовыми картриджами, по мнению специалистов, наиболее вероятным источником загрязнения служат хлопковые фитили.

"Наше исследование свидетельствует о том, что эндотоксины грам-отрицательных бактерий, а также глюканы грибкового происхождения вызывают острые и хронические респираторные заболевания. Обнаружение данных веществ в жидкости для вейпов еще раз доказывает высокую степень опасности электронных сигарет для дыхательной системы человека", - отметил профессор из Гарвардского университета Дэвид Кристиани.

Ранее британские ученые выяснили, что курение вейпов в 50 раз увеличивает риск возникновения заболеваний легких. Биологи из Бирмингемского университета в Великобритании указали, что вдыхаемый из электронных сигарет пар повреждает клетки иммунной системы, не давая им защищать организм от проникновения вредных веществ. Кроме того, изменения в тканях легких любителей вейпов похожи на те, которые наблюдаются у обычных курильщиков.

В последние годы число пользователей электронных сигарет резко возросло. По данным Управления национальной статистики, в Великобритании насчитывается около 2,8 млн заядлых "электронных курильщиков" (т.н. вейперов).

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