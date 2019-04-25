Иран не позволит заменить себя на нефтяном рынке, заявили в Тегеране

25 апреля 2019 12:28 (UTC+04:00)

Иран никому не позволит заменить себя на нефтяном рынке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Иран не позволит ни одной стране заменить себя на нефтяном рынке", - сообщил Мусави, отметив, что осуждает позицию Бахрейна и Саудовской Аравии, поддержавших санкции США против экспорта нефти Ирана.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции до 2 мая 2019 года были введены исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.

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