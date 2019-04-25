Более 30 тысяч человек покинули дома из-за боев в Триполи

25 апреля 2019 14:17 (UTC+04:00)

Свыше 30 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий в Триполи, передает Trend with reference to РИА Новости

По мнению МККК, гуманитарная ситуация в районе Триполи резко ухудшилась за последние три недели. Свыше 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в районах, где ведутся боевые действия, наблюдаются перебои с электричеством.

"Мы больше всего озабочены судьбой мирных жителей, которые проживают рядом с линией боевых действий. Густонаселенные районы постепенно превращаются в поля сражений", - заявил глава офиса МККК в Триполи Юнесс Рахуи. По его словам, медицинским работникам становится все опаснее забирать раненых из-за увеличения неизбирательных обстрелов.

"Принципиально важно, чтобы больницы и медицинские учреждения, их сотрудники и машины для перевозки раненых имели возможность безопасно выполнять свою работу", - добавил представитель МККК.
Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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