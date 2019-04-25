Лидер оппозиции Судана указал на возможность контрпереворота в стране

Судан может столкнуться с контрпереворотом, если военные и оппозиция не достигнут договоренности по переходу власти. Об этом заявил в четверг из лидеров оппозиции Судана, глава партии "Аль-Умма" ("Нация") Садык аль-Махди, передает Trend со ссылкой на Агентсво ТАСС

Аль-Махди считает, что Военный совет передаст власть гражданским, если удастся выйти из нынешней тупиковой ситуации. Он также сообщил, что рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента только на выборах, но не во время переходного периода.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, распустив парламент, приостановив действие конституции и сформировав Военный совет на время переходного периода.

Ранее, как передавал телеканал Al Arabiya, переходный Военный совет Судана и оппозиция в лице альянса "За свободу и перемены" договорились о создании совместного комитета для решения спорных вопросов. Об этом было объявлено после переговоров в президентском дворце, по итогам которых представители оппозиционных сил и официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Кубаши выступили с заявлениями для прессы. По словам Кубаши, стороны смогли найти "точки соприкосновения". Со своей стороны, представители оппозиции назвали встречу с советом "позитивной" и отметили роль вооруженных сил в защите гражданского населения.

Несколько дней назад диалог переходных военных властей и революционных сил Судана зашли в тупик. По словам оппозиционеров, они решили приостановить переговоры ввиду их неэффективности, они по-прежнему привержены необходимости передачи власти гражданскому правительству, требуют полной ликвидации однопартийной системы в стране и развития многопартийности. Кроме того, убеждены они, для полноценной передачи власти требуется не менее четырех лет, а не два года, как изначально заявили военные.

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