На Шри-Ланке нашли склад с 200 детонаторами

25 апреля 2019 15:56 (UTC+04:00)

Сотрудники полиции Шри-Ланки в ходе рейда обнаружили склад с примерно 200 детонаторами для взрывных устройств в городе Нувара-Элия в центральной части страны, сообщил в четверг официальный представитель правоохранительных органов республики Руван Гунасекара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам полицейского, слова которого приводит газета Daily Mirror, наряду с этим в столичном регионе правоохранители задержали троих человек за хранение 21 гранаты. При них также были обнаружены шесть единиц холодного оружия и самодельное взрывное устройство малой мощности. В свою очередь, как информирует местное интернет-издание Ada Derana, антитеррористическая операция в различных районах страны продолжается до сих пор.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, согласно последним данным, унесли жизни почти 360 человек, еще 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. Накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря минобороны Хемасири Фернандо и начальника полиции Пуджитха Джаясундару уйти в отставку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших в результате ливней в ЮАР возросло до 70
В мире 15:11
Более 30 тысяч человек покинули дома из-за боев в Триполи
В мире 14:17
Израиль предупредил об угрозе новых терактов на Шри-Ланке
В мире 12:31
Католические церкви Шри-Ланки закроют до улучшения ситуации с безопасностью
В мире 10:58
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
Другие страны 09:01
На Шри-Ланке запретили полеты беспилотников
Другие страны 08:04
Лента новостей
В Азербайджане утвержден порядок проведения анализа ДНК
Общество 17:31
В Баку идет последняя подготовка болидов к Формуле 1 (ФОТО)
Общество 17:27
Кондитерское предприятие в Азербайджане расширит ассортимент и увеличит экспорт продукции
Бизнес 17:21
Владимир Путин прибыл в Китай
В мире 17:14
В Азербайджане увеличат производство бройлерной продукции
Бизнес 17:01
В Кыргызстане прошел форум молодых лидеров Тюркского совета
Центральная Азия 17:01
Нацбанк Казахстана назвал объем наличности в обращении
Финансы 16:57
Азербайджанская компания определилась со сроками начала реализации дорожного проекта в Европе
Бизнес 16:56
Федерация гимнастики Азербайджана превосходно выполняет свою работу – тренер сборной Бразилии
Общество 16:56