В Новой Зеландии мужчина украл 11 единиц оружия из полицейского участка

26 апреля 2019 12:00 (UTC+04:00)

Полиция Новой Зеландии разыскивает мужчину, укравшего 11 единиц огнестрельного оружия из полицейского участка, следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.

"Одиннадцать единиц огнестрельного оружия находились в полицейском хранилище, об их местонахождении в данный момент неизвестно. Следует пояснить, что это было оружие не полиции, а разные виды оружия, представленные в качестве вещественных доказательств или переданные в полицию для уничтожения", - передает пресс-релиз заявление действующего начальника полиции центрального региона Сары Стюарт.

Сообщается, что в связи с кражей, которая произошла в городе Палмерстон 25 апреля, полиция разыскивает 38-летнего мужчину по имени Алан Джеймс Харрис.

"Был выдан ордер на его арест. К нему не следует приближаться", - подчеркнула Стюарт. О том, как преступнику удалось осуществить кражу, полиция не уточняет.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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