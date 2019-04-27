На Шри-Ланке задержали мужчину с 6,5 килограмма взрывчатки

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали подозреваемого с приблизительно 6,5 килограммами взрывчатки в городе Тринкомали в субботу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, в ходе обысков силы безопасности обнаружили у подозреваемого 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 грамм каждая), 8 метров фитиля и 215 детонаторов. Подозреваемый, его мотоцикл и взрывчатые вещества были переданы полиции.

В середине апреля, в пасхальное воскресенье, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

В серии атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.

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