На Шри-Ланке задержали мужчину с 6,5 килограмма взрывчатки

27 апреля 2019 14:45 (UTC+04:00)

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали подозреваемого с приблизительно 6,5 килограммами взрывчатки в городе Тринкомали в субботу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, в ходе обысков силы безопасности обнаружили у подозреваемого 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 грамм каждая), 8 метров фитиля и 215 детонаторов. Подозреваемый, его мотоцикл и взрывчатые вещества были переданы полиции.

В середине апреля, в пасхальное воскресенье, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
В серии атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийская артиллерия открыла огонь по боевикам в ответ на обстрел города Масъяф
В мире 14:05
В Оше прошел митинг-реквием, посвященный годовщине аварии на ЧАЭС
Центральная Азия 09:26
На Шри-Ланке военные в перестрелке ликвидировали двух боевиков
Другие страны 08:51
На месте взрыва на Шри-Ланке обнаружили 15 тел
Другие страны 07:27
Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке
Другие страны 06:31
В Госдепе порекомендовали гражданам США не посещать Шри-Ланку
США 04:08
Лента новостей
Производитель минеральной воды в Азербайджане нарастит объемы выпуска продукции
Бизнес 15:26
Зрители Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан совмещают полезное с приятным (ФОТО)
Общество 15:20
Корейская гимнастка приятно удивила бакинскую публику, выступив под песню Муслима Магомаева (ВИДЕО)
Общество 15:17
Том Бучер: На асфальте Бакинской трассы никаких проблем нет
Общество 15:15
Президент Ильхам Алиев: Мы использовали и используем энергоресурсы во имя интересов народа, и добились устойчивого развития
Политика 15:14
Авиакомпания SAS отменила почти 600 рейсов из-за забастовки пилотов
В мире 14:58
Названы очередные номинанты Azerbaijan Golden Kids Awards 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:49
Соперницы на Кубке мира в Баку сильные – итальянская гимнастка
Общество 14:48
Стартовала третья сессия свободных заездов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 14:44