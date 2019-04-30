Лидер Южной Кореи поблагодарил покидающего престол императора Японии за развитие связей

30 апреля 2019 11:43 (UTC+04:00)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил послание покидающему престол императору Японии Акихито, поблагодарив его за усилия по развитию отношений между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Отметив, что император в ходе своего правления всегда подчеркивал важность мира, президент Мун Чжэ Ин выразил Акихито признательность за большой вклад в развитие отношений между Японией и Республикой Корея", - сказал дипломат.

"Мун Чжэ Ин также выразил надежду, что и после отречения от трона Акихито продолжит деятельность, направленную на укрепление двусторонних связей", - подчеркнул представитель МИД.

Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой императрицей Митико прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики. Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками.

30 апреля император Японии Акихито завершил череду религиозных и семейных ритуалов, связанных с его отречением от престола.

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