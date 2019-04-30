В ООН призвали создать гумкоридоры для вывода людей из зоны боев в Триполи

30 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к немедленному прекращению огня в Ливии и созданию гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц из зоны боевых действий в Триполи, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Существует срочная необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров для вывода подавших в ловушку мирных граждан. Поэтому я хочу призвать к незамедлительному прекращению огня и возобновлению политического процесса", - заявила Бачелет.

Верховный комиссар ООН выразила глубокую обеспокоенность использованием в Ливии тяжелой артиллерии и авиаударов в густонаселенных районах. Она напомнила, что непропорциональные атаки и использование взрывчатых боеприпасов в местах проживания мирных граждан является нарушением международного гуманитарного права.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к немедленному прекращению огня в Ливии и созданию гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц из зоны боевых действий в Триполи. Видеообращение Бачелет распространила пресс-служба женевского офиса ООН.
"Существует срочная необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров для вывода подавших в ловушку мирных граждан. Поэтому я хочу призвать к незамедлительному прекращению огня и возобновлению политического процесса", - заявила Бачелет.

Верховный комиссар ООН выразила глубокую обеспокоенность использованием в Ливии тяжелой артиллерии и авиаударов в густонаселенных районах. Она напомнила, что непропорциональные атаки и использование взрывчатых боеприпасов в местах проживания мирных граждан является нарушением международного гуманитарного права.

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