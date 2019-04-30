Французские депутаты рассмотрят законопроект о реставрации Нотр-Дама 10 мая

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 10 мая рассмотрит законопроект о реставрации пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, эта дата была назначена на встрече лидеров политических групп с председателем нижней палаты французского парламента Ришаром Ферраном. Как уточняется, представлять проект будет министр культуры Франции Франк Риестер.

Законопроект был представлен Совету министров страны 24 апреля. В нем, в частности, идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, предусматривается создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.

Французские власти и бизнесмены пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.