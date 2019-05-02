В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских

39 полицейских пострадали в ходе столкновений с радикалами на первомайских акциях в Берлине, десятки человек были задержаны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Можем привести точное число пострадавших полицейских - 39. Данные по задержанным уточняются", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась противоречивая информация о задержанных. Телерадиостанция rbb сначала сообщила о ста, потом - о 153. При этом число тех, кто был доставлен в полицейский участок, было в разы меньше - 28.

"У некоторых участников акций проверяли документы, обыскивали. В этом смысле они были временно ограничены в свободе передвижения, но в участок их не доставляли", - отметили в полиции Берлина. Если говорить о 100-150 задержанных, "то создастся не совсем верное представление о ситуации", уточнили в пресс-службе. "Поэтому мы готовим итоговое заявление", - сказал собеседник агентства.

1 мая в Берлине наряду с митингами профсоюзов по традиции проходят шествия представителей левых и леворадикальных группировок. Накануне такое шествие прошло в районе Фридрихсхайн. Были зафиксированы мелкие стычки с полицией, о серьезных инцидентах не сообщалось.

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