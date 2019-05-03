Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС отложен на 4 мая

3 мая 2019 11:28 (UTC+04:00)

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 02:48 субботы из-за технических неполадок. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее планировалось, что старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал состоится в 03:11 по времени Восточного побережья США. До этого данная операция также неоднократно откладывалась. Ожидалось, что Dragon доставит на МКС все необходимое для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Они запланированы на период экспедиции МКС-59/60.

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года. Он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

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