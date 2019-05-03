Метеорологи сообщили о скором ослаблении циклона "Фани" в Индии

3 мая 2019 16:07 (UTC+04:00)

Мощный циклон "Фани", обрушившийся в пятницу утром на индийский штат Орисса, уже в течение ближайших нескольких часов начнет ослабевать и будет двигаться вдоль восточного побережья Индии в сторону Бангладеш, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В ближайшие три часа циклон "Фани", как ожидается, ослабнет - скорость ветра в нем снизится до 150-160 километров в час, после чего циклон начнет двигаться на северо-восток. К вечеру он может ослабнуть до уровня сильного циклонического шторма в северной части Ориссы", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем достигает порядка 200 километров в час. По оценкам экспертов, это самый мощный циклон, который знала Орисса с 2014 года, и один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.

В преддверии удара стихии руководство штата распорядилось эвакуировать и разместить в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По сообщениям СМИ и пользователей соцсетей, сейчас в Ориссе идут сильные ливни, ветер рушит деревья и срывает крыши домов. В ряде районов уже наблюдаются небольшие затопления.

Местные власти рекомендовали гражданам без острой необходимости не покидать свои дома. По всей Ориссе на ближайшие сутки отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели также будут закрыты. Закрыты школы, колледжи и госучреждения, также временно приостановили работу несколько морских портов.
Силы ВМС и береговой охраны, как ожидается, будут нести круглосуточное дежурство неподалеку, оказывая помощь местным жителям и ликвидируя последствия циклона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Не менее двух полицейских погибли при взрыве мины на юге Афганистана
В мире 11:47
В Индии из-за циклона эвакуировали свыше миллиона человек
В мире 09:22
На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты
Другие страны 07:35
В Индии эвкауируют около 1 млн. человек в связи с циклоном "Фани"
В мире 2 мая 19:38
В Индии около 800 тысяч человек эвакуируют из-за приближающегося циклона
В мире 2 мая 09:57
Не менее 15 военных погибли при взрыве в Индии
В мире 1 мая 13:45
Лента новостей
В Азербайджане ведутся масштабные работы по предотвращению лесных пожаров
Общество 16:56
Резервы Центробанка Азербайджана незначительно выросли
Финансы 16:55
Макрон заявил, что Франция окажет поддержку властям Ирака в восстановлении страны
В мире 16:53
DATO выступит с летним концертом "Özlüyorum" во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Звёздный мир 16:52
Минэкологии Азербайджана обеспокоено использованием браконьерами запрещенных приспособлений
Общество 16:51
Минэкологии предлагает предпринимателям открыть киоски в Гекгельском национальном парке
Общество 16:48
Азербайджан и ООН планируют потратить миллионы долларов на совместные проекты
Бизнес 16:47
В Азербайджане будут приватизированы заводы по разведению рыбы
Бизнес 16:39
В Париже пройдут переговоры по мерам после пожара в Нотр-Даме
В мире 16:38