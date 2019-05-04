Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400

США окончательно исключат Турцию из программы поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если Анкара закупит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Шэнахан рассказал, что обсуждал ситуацию с участием Турции в этой программе с руководством компаний Lockheed Martin и United Technologies. По итогам встречи позиция американской стороны не изменилась: Вашингтон не пойдет на уступки Анкаре и продолжит "реализовывать планы с точки зрения продвижения" программы F-35, добавил и.о. министра обороны.

Глава ведомства напомнил, что Анкаре в любом случае придется выбирать между F-35 и C-400, и отметил, что дедлайна по этому решению нет.

Шэнахан также подчеркнул, что Турция остается стратегическим партнером США и ситуация вокруг российских и американских вооружений не повлияет на положение американской базы Инджирлик.

Анкара намерена приобрести не менее ста самолетов F-35 Lightning II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Поставки С-400 Турции

Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017-м Россия подтвердила, что стороны заключили контракт. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен.

Соединенные Штаты все еще пытаются не допустить поставок С-400 в Турцию. Вашингтон грозит санкциями и не раз заявлял, что намерен задержать или отменить процесс продажи собственных самолетов F-35 Турции.

Анкара, в свою очередь, настаивает, что не откажется от планов покупать С-400, а первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. По мнению США, С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.