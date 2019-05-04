На борту Boeing, приводнившегося в США, находились 143 человека

4 мая 2019 12:33 (UTC+04:00)

На борту самолета, который выкатился в реку при посадке в Джексонвилле, было 143 человека, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"На борту было 136 пассажиров и семь членов экипажа, все они учтены. Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в сообщении.

Офис местного шерифа сообщил, что госпитализировали 21 человека, все они в хорошем состоянии.
Как сообщалось, чартерный Boeing 737 летел с американской военно-морской базы в Гуантанамо на Кубе. Он выкатился за пределы ВПП при посадке и оказался в реке.

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