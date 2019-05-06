Левоцентрист Кортисо победил на выборах президента Панамы

6 мая 2019 09:14 (UTC+04:00)

Кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии - бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо, по предварительным данным, победил на выборах президента страны, набрав 33,07% голосов граждан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По результатам обработки более 92% бюллетеней, за Кортисо свои голоса отдали более 617 тыс. граждан страны. Второе место занял кандидат от либеральной партии "Демократические перемены" Ромуло Ру - у него более 580 тыс. голосов (31,07%).

В Избирательном трибунале отметили, что результат "имеет необратимую тенденцию". Явка на выборах составила 73%.

Ранее Кортисо сам заявил, что одержал победу на выборах. "Я доволен. Это победа, мы победили. То, что мы теперь должны сделать, - это объединить силы", - сказал политик .

В президентской гонке участвуют семь претендентов, глава государства избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на пять лет.

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