Для первого космонавта из ОАЭ изготовили кресло

Изготовлено кресло для первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, в котором он отправится на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз МС-15" 25 сентября, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Отлиты индивидуальные ложементы для Хаззаа аль-Мансури и его дублера Султана аль-Нейяди, итоговая примерка ложементов запланирована на июль. Летные скафандры "Сокол-КВ" находятся в изготовлении. Все работы по ним также будут завершены к июлю", - сказали на предприятии.

В космических кораблях "Союз МС" используется кресло-ложемент "Казбек-УМ". Оно состоит из универсального амортизационного кресла и индивидуального ложемента. Для точной подгонки ложемента под конкретного человека специалисты измеряют все параметры тела космонавта, а затем делают гипсовый оттиск формы тела. Для этого космонавта погружают в специальную ванночку и заливают гипсом. После на основе гипсовой версии изготавливается полиуретановый ложемент.

Первый космонавт ОАЭ пробудет на орбите восемь дней. Компанию в полете на "Союзе" ему составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.

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