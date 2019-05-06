США и талибы прервали переговоры в Катаре из-за наступления Рамадана

Делегации США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом и афганского движения "Талибан" приостановили на один день переговоры в Катаре по случаю начала месяца мусульманского поста Рамадана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В понедельник выходной день, поскольку первый день Рамадана, после этого переговоры продолжатся по двум ключевым вопросам", - сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Катара сообщил, что переговоры между США и "Талибан" возобновились в Дохе 1 мая, и они затронут четыре аспекта, в частности, вывод американских войск из Афганистана, предотвращение использования территории страны против других государств, снижение уровня насилия и созыв межафганского диалога.

Представитель политического офиса "Талибан" Мухаммед Сухейль Шахин уточнил в своем микроблоге в Twitter, что главными вопросами на переговорах с американцами являются вывод иностранных войск из Афганистана и запрет на использование его территории против какой-либо страны.

Лунный месяц мусульманского календаря Рамадан, когда мусульманам положено в светлое время суток соблюдать пост - не есть, не пить, не курить и воздерживаться от интимной близости, начался в арабском мире в понедельник с рассветом солнца.

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