Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты

7 мая 2019 14:33 (UTC+04:00)

Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки, а не только текст, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Эта функция доступна в приложениях на Android, IOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о нововведении просили множество пользователей.

Портал считает, что нововведение приведет к активному распространению мультимедиа-контента на платформе. Таким образом разработчики намерены увеличить время, которое пользователи проводят в Twitter и, следовательно, доходы от рекламы, сообщил TechCrunch.

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