В Катар прибыл американский B-52 для сдерживания Ирана

10 мая 2019 10:51 (UTC+04:00)

Центральное командование ВВС США сообщило о прибытии на авиабазу в Катаре бомбардировщика B-52 в рамках развертывания оперативной группы бомбардировщиков на Ближнем Востоке для защиты интересов в регионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Бомбардировщик B-52 Stratofortress, вылетевший с авиабазы Барксдейл в Лос-Анджелесе, прибыл на авиабазу Эль-Удейд в Катаре 9 мая 2019 года", - говорится в сообщении на официальном сайте командования.

Согласно сообщению, "этот самолет входит в оперативную группу бомбардировщиков, развернутую в зоне ответственности Центрального командования США для защиты американских сил и интересов в регионе".
США ранее заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани на этой неделе заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

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