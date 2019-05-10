В Японии автобус упал с 10-метровой высоты

10 мая 2019 16:15 (UTC+04:00)

Автобус с туристами упал в пятницу с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС, 14 человек пострадали, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

В автобусе находились 19 пассажиров старше 50 лет, которые собирались участвовать в туристическом походе по горам. Во время остановки на парковке водитель вышел из машины и, вероятно, не поставил ее на ручник.

В результате автобус съехал с площадки. Все пострадавшие госпитализированы, водитель арестован.

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