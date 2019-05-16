Мадонну не пускали на репетицию финала "Евровидения" из-за отсутствия контракта

Организаторы "Евровидения" не хотели пускать Мадонну на запланированную на утро четверга репетицию в Выставочном центре Тель-Авива, потому что она не подписала контракт, необходимый для участия в финальном шоу конкурса, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, запрет изначально наложил исполнительный супервайзер конкурса Юн Ула Санн. Речь шла о проблеме с правами на вещание одной из песен, которые должна исполнить певица: Like a prayer ("Как молитва", 1989). Необходимый контракт не успели подписать до четверга.

Как отмечает издание, Юн Ула Санн грозил отказаться от трансляции выступления Мадонны на сайте "Евровидения", певица в ответ была готова отменить свое участие в финале конкурса. В итоге после недолгой задержки в четверг утром ей все же разрешили провести репетицию после достижения компромисса с Европейским вещательным союзом. Репетиция шла два часа.

Мадонна должна выступить в финале "Евровидения" в субботу. Как ожидается, она споет три песни.

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