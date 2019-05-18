Абэ и Трамп не сделают совместного заявления по итогам предстоящих переговоров

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп не будут делать совместного заявления по итогам переговоров, которые должны состояться в конце этого месяца в Токио, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным источников агентства в японском правительстве, лидеры двух стран не будут делать совместного заявления по итогам переговоров, которые состоятся в ходе государственного визита Дональда Трампа в Японию. О причинах такого решения на данный момент не сообщается.

Трамп отправится с визитом в Японию 25-28 мая и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором страны Нарухито, вступившим на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. Поскольку речь идет о государственном визите, президент США будет удостоен аудиенции у императорской четы.

Ожидалось, что в ходе визита американского президента в Японию стороны могут подписать торговое соглашение. Сам Трамп высказывал мнение, что это может произойти как раз в ходе его предстоящего визита. Он неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

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