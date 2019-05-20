Пользователи сообщают о сбое в работе AppStore

20 мая 2019 05:12 (UTC+04:00)

Неполадки в работе онлайн-магазина приложений AppStore наблюдаются в понедельник, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе AppStore наблюдаются с 20:20 [воскресенья] по времени Восточного побережья США (03:20 понедельника мск - прим. ТАСС)", - говорится в публикации.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи из США, Японии, а также европейских стран. Большинство пользователей (57%) сообщают об отсутствии интернет-соединения, еще 37% указывают на невозможность войти в свою учетную запись.

Неполадки наблюдаются и в работе приложения для аудио- и видеозвонков FaceTime, также разработанного компанией Apple.

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