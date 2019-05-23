В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо

Крупный торнадо пронесся по ряду районов американского штата Миссури, три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Правоохранительные органы могут подтвердить три смертельных случая в районе Голден-Сити округа Бартон и несколько раненых в Карл-Джанкшен округа Джаспер", - говорится в аккаунте департамента в Twitter.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в среду вечером по местному времени в штате был замечен "очень крупный и разрушительный торнадо". Как уточнил департамент общественной безопасности Миссури, в ближайшее время в штате также ожидаются "опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения".

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер также сообщило о повреждениях домов, оград и столбов для линий электропередачи.

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