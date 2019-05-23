В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо

23 мая 2019 10:08 (UTC+04:00)

Крупный торнадо пронесся по ряду районов американского штата Миссури, три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Правоохранительные органы могут подтвердить три смертельных случая в районе Голден-Сити округа Бартон и несколько раненых в Карл-Джанкшен округа Джаспер", - говорится в аккаунте департамента в Twitter.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в среду вечером по местному времени в штате был замечен "очень крупный и разрушительный торнадо". Как уточнил департамент общественной безопасности Миссури, в ближайшее время в штате также ожидаются "опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения".

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер также сообщило о повреждениях домов, оград и столбов для линий электропередачи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае заявили, что не приемлют неравноправного торгового соглашения с США
Китай 08:46
Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии
США 04:44
Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями
США 04:06
Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 03:26
SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта на космические запуски
США 03:18
КСИР: Иран полностью контролирует действия американских кораблей в регионе
Политика 02:30
Лента новостей
В Греции появился первый дайвинг-парк
В мире 11:06
В проводимом в Турции тендере для строительства ветряных электростанций примут участие шесть компаний
Энергетика 11:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая (ФОТО)
Политика 10:55
В Лондоне состоялся энергетический форум Азербайджан-Великобритания (ФОТО)
Энергетика 10:52
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В мире 10:49
Moody's : ВВП Азербайджана продолжит рост
Экономика 10:48
Япония ведет переговоры с Туркменистаном в сфере ТЭК и инвестиций
Энергетика 10:45
Герои мультфильмов "оживут" на металлических бочках в Баку
Культура 10:45
Премьер Греции: IGB может быть расширен до Сербии и Румынии
Энергетика 10:37