Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии на паритетной основе

27 мая 2019 03:27 (UTC+04:00)

Французский автомобилестроительный концерн Renault и американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о возможности слияния в ряде областей и взаимодействия на паритетной основе. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников газеты, на переговорах, продолжающихся в воскресенье, обсуждаются различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживания совместного выпуска автомобилей и совместимости конечного продукта. Стороны изучают целесообразность слияния на паритетной основе, которое приведет к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около $37 млрд и объемом производства почти 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год. Такое предприятие займет третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской Toyota, но обойдет американскую General Motors, уточнило издание.

По данным его источников, Renault и Fiat Chrysler также обсуждают опцию обмена акциями. Однако такой вариант призван заложить основу для слияния на более позднем этапе. Ранее о возможности слияния сообщали газета Financial Times и AFP.

The Wall Street Journal не исключает, что стороны в случае успеха подготовят совместное заявление. Оно может быть опубликовано уже в понедельник утром.

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