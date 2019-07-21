Роскосмос получит проект реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

21 июля 2019 05:36 (UTC+04:00)

Роскосмос скоро получит документацию на проект реконструкции стартовой площадки космодрома Байконур, с которой была запущена ракета "Восток" с Юрием Гагариным на борту - так называемого "Гагаринского старта", сообщил в воскресенье гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Временные рамки (реконструкции) появятся, когда будет проектная документация. Она уже заказана, скоро у нас будет на руках", - сказал он на пресс-конференции на Байконуре.

Рогозин напомнил о подписанном недавно соглашении с Российским фондом прямых инвестиций и Объединенными Арабскими Эмиратами о партнерстве по реконструкции "Гагаринского старта". Примечательно, что 25 сентября с него к Международной космической станции на ракете "Союз-ФГ" отправится корабль "Союз МС-15", в экипаже которого также будет эмиратский космонавт. Это будет последний в истории старт этой ракеты с украинской системой управления.

В дальнейшем Роскосмос планирует использовать только ракеты семейства "Союз-2" с российской системой управления.

"Мы не хотим, чтобы Байконур превращался в музей полностью. Они (стартовые сооружения) имеют историческую ценность, но они должны работать и у них есть потенциал", - добавил Рогозин.

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