Колумбийский велогонщик Берналь выиграл "Тур де Франс" - 2019

Колумбийский гонщик Эган Берналь, представляющий британскую команду Team Ineos, стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2019, финишировавшей в воскресенье, 28 июля, в столице Франции, передает Trend со ссылкой на RT.

Как передает Report, в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2019 Берналь на 1 минуту и 11 секунд опередил своего партнёра по команде, британца Герайнта Томаса.

Третьим в общем зачёте многодневки с отставанием в 1 минуту и 31 секунду от победителя стал голландец Стивен Крайшвайк из Team Jumbo-Visma.

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