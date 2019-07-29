Колумбийский велогонщик Берналь выиграл "Тур де Франс" - 2019

29 июля 2019 02:13 (UTC+04:00)

Колумбийский гонщик Эган Берналь, представляющий британскую команду Team Ineos, стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2019, финишировавшей в воскресенье, 28 июля, в столице Франции, передает Trend со ссылкой на RT.

Как передает Report, в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2019 Берналь на 1 минуту и 11 секунд опередил своего партнёра по команде, британца Герайнта Томаса.

Третьим в общем зачёте многодневки с отставанием в 1 минуту и 31 секунду от победителя стал голландец Стивен Крайшвайк из Team Jumbo-Visma.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Закарин из Rusvelo выиграл Tour d'Azerbaidjan-2014 (версия 2) (ФОТО)
Общество 11 мая 2014 14:35
Завершился четвертый этап велогонки "Tour d'Azerbaidjan-2014" (ФОТО)
Общество 10 мая 2014 13:46
Лента новостей
"Дискотека МУЗ-ТВ" в парке у Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 01:37
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
В мире 01:26
Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от МКС
В мире 01:17
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
В мире 01:15
Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес
В мире 00:58
Министр юстиции Пуэрто-Рико отказалась заменить губернатора острова
В мире 00:54
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу нацразведки
США 00:22
Число жертв нападения боевиков на северо-востоке Нигерии достигло 65 человек
В мире 00:14
На Кубе не менее 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса с лошадью
В мире 28 июля 23:27