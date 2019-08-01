Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новый девайс оснащен новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой до 2,96 ГГц и 12 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенной памяти достигает 128 и 256 ГБ в зависимости от комплектации.

На новинке также установлен AMOLED дисплей диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340х1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34,7 миллисекунд, при этом сканер отпечатка пальца встроен в дисплей.

Основная камера смартфона представлена двумя модулями 48+12 Мп, а также фронтальной с разрешением 20 Мп. Аккумулятор смартфона обладает емкостью 4000 мАч, причем предусмотрена функция быстрой зарядки. Отличительной чертой нового девайса от Xiaomi стала модернизированная система жидкостного охлаждения.

Из других мелочей в смартфон добавлена технология DC Dimming 2.0, устраняющая мерцание дисплея, а также технология Magic Press 2.0, отвечающая за распознавание силы нажатия на экран. Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie.

Продажи нового смартфона стартуют 2 августа. Стоимость девайса со встроенной памятью 128 ГБ составит 435 долларов (более 27,5 тысячи рублей), а в комплектации с 256 ГБ памяти смартфон обойдется покупателю в 508 долларов (более 32 тысяч рублей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.