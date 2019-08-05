Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник на фоне обеспокоенности за рост спроса на данное сырье после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 20.15 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,1%, до 59,98 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,29%, до 54,95 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ных импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.

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