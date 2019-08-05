Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель

5 августа 2019 23:49 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник на фоне обеспокоенности за рост спроса на данное сырье после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 20.15 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,1%, до 59,98 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,29%, до 54,95 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ных импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне нового инцидента в Ормузском проливе
Энергетика 20 июля 00:41
Цена нефти Brent упала ниже $64
В мире 31 мая 13:27
Нефть WTI подешевела на 3%
Энергетика 23 мая 00:04
Цены на нефть марки Brent выросли до 71,98 доллара за баррель
В мире 17 апреля 10:16
Цена нефти Brent превысила $69
Энергетика 1 апреля 21:22
Нефть Brent подешевела до $61,28 за баррель
Энергетика 11 февраля 22:48
Лента новостей
США направят в Иорданию 3,7 тыс. военнослужащих на многосторонние учения
В мире 00:01
МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту в связи с терактом
Азербайджан 5 августа 23:44
Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
В мире 5 августа 23:15
В "Лаборатории Касперского" отметили рост числа DDoS-атак в мире
В мире 5 августа 23:10
Высота волн в Каспийском море достигала 7,5 метра - минэкологии
Общество 5 августа 22:51
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных
В мире 5 августа 22:19
В Красноярском крае ввели режим ЧС в районе, где горит армейский склад
В мире 5 августа 22:18
Госдеп призвал Турцию заранее обсуждать действия в Сирии
В мире 5 августа 22:16
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее
В мире 5 августа 21:51