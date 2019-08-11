Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Ливии

11 августа 2019 21:35 (UTC+04:00)

Совбез ООН выпустил заявление для прессы, в котором осудил атаку на сотрудников миссии ООН в ливийском Бенгази и призвал привлечь виновных к ответственности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В субботу по инициативе Франции прошло экстренное заседание СБ ООН в связи с этим инцидентом. Все участники осудили нападение, призвали стороны соблюдать перемирие в честь праздника Ид аль-Адха.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили нападение на Конвой ООН 10 августа 2019 года в Бенгази. Те, кто стоит за атакой, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Члены Совета Безопасности выразили поддержку перемирию между сторонами, отмечается в заявлении. Перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия между сторонами, сказано в документе.

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