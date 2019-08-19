Twitter запретит рекламу государственных СМИ

19 августа 2019 23:10 (UTC+04:00)

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы", - говорится в заявлении компании.

"Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам", - говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет "защитить здоровый дискурс и открытое общение".

Определяя, какое СМИ является государственным, Twitter будет принимать во внимание такие факторы, как контроль над редакционным контентом, финансы организации, влияние (или "вмешательство") на другие СМИ и журналистов, "политическое давление или контроль над процессом производства и распространения" новостей.

Критерии будут формировать на основе оценок со стороны таких организаций, как "Репортеры без границ", Freedom House, еженедельник Economist, Комитет в защиту журналистов и подразделения ЮНЕСКО.

У государственных СМИ будет 30 дней, чтобы убрать свою рекламу c платформы Twitter.

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