Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"

США и афганское движение "Талибан", которые проводят восьмой раунд переговоров в Катаре, едины в том, что будущее Афганистана должно решаться в ходе межафганского диалога, написал в Twitter спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, который возглавляет американскую делегацию на переговорах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы собираются прекратить поддержку афганской армии в рамках соглашения с "Талибан" и что они обсуждали создание переходного правительства с участием представителей "Талибан".

"Позвольте мне прояснить: мы будем защищать афганские силы и сейчас, и после соглашения с талибами. Все стороны согласны, что будущее Афганистана будет определяться во время межафганских переговоров", - сказал Халилзад.

"Решения, связанные с управлением, остаются за афганцами, чтобы принять их во время межафганских переговоров", - добавил спецпосланник.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.

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