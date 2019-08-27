Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"

27 августа 2019 04:22 (UTC+04:00)

США и афганское движение "Талибан", которые проводят восьмой раунд переговоров в Катаре, едины в том, что будущее Афганистана должно решаться в ходе межафганского диалога, написал в Twitter спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, который возглавляет американскую делегацию на переговорах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы собираются прекратить поддержку афганской армии в рамках соглашения с "Талибан" и что они обсуждали создание переходного правительства с участием представителей "Талибан".

"Позвольте мне прояснить: мы будем защищать афганские силы и сейчас, и после соглашения с талибами. Все стороны согласны, что будущее Афганистана будет определяться во время межафганских переговоров", - сказал Халилзад.

"Решения, связанные с управлением, остаются за афганцами, чтобы принять их во время межафганских переговоров", - добавил спецпосланник.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители США и "Талибана" начали переговоры в Дохе
США 23 августа 04:11
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
В мире 21 августа 02:46
Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в Доху для переговоров с талибами
Другие страны 20 августа 22:54
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Другие страны 18 августа 09:28
Завершился восьмой раунд переговоров США и талибов
В мире 12 августа 09:42
США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе
США 3 августа 08:54
Лента новостей
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
В мире 04:51
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В мире 04:11
Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
В мире 03:49
В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
В мире 03:35
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
В мире 03:03
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
В мире 03:00
Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
В мире 02:20
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
В мире 02:02
Трамп заявил, что США близки к достижению соглашения по пошлинам с Евросоюзом
В мире 01:39