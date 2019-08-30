Трамп назвал космос следующей областью военных действий

30 августа 2019 02:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех", - сказал он.

По его словам, теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий, равно как и "землю, море, воздух и киберпространство".

Он также заявил, что целью космического командования станет обеспечение доминирования США в космосе.
"Мы знаем, что лучший способ предотвращения конфликтов - это подготовиться к победе", - сказал он и выразил уверенность, что "ни один враг на земле никогда не приблизится к мощи американских вооруженных сил".

Планета в цейтноте. А в цейтноте только гроссмейстер знает, как себя вести. Но тот же Трамп – это точно не про шахматы. Поэтому ему лучше не показывать, сколько реально осталось. Без двух так без двух.

Трамп добавил, что скоро также "будут созданы космические войска" США. В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.

В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Космическое командование возглавит утвержденный в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут 87 формирований. Командование объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.

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